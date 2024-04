StarHub Ltd est une société basée à Singapour, engagée dans l'exploitation et la fourniture de services de télécommunications et d'autres activités liées à l'industrie de l'information et de la communication. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les télécommunications et la cybersécurité. Le secteur des télécommunications comprend les activités mobiles, de divertissement, à large bande, d'entreprise et de vente d'équipements de la société sur un réseau entièrement intégré qui dispose d'un service clientèle, de ventes, d'un marketing et d'une administration centralisés. En outre, le secteur comprend également les technologies de l'information et de la communication (TIC) régionales, MyRepublic Broadband et les entités JOS. Le secteur de la cybersécurité de la société est engagé dans la fourniture d'activités d'intégration de systèmes et la fourniture de produits et de technologies d'assurance de haute sécurité. La société développe et offre aux entreprises et aux gouvernements des solutions intégrant l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'analyse de données, l'internet des objets et la robotique.

Secteur Services de télécommunications sans fil