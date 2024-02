State Bank of India figure parmi les principales banques commerciales indiennes. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque de détail (43,1%) ; - banque de marché (30,1%) ; - banque d'affaires (26,8%). A fin mars 2020, le groupe gère 36 812,8 MdsINR d'encours de dépôts et 24 495 MdsINR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 22 448 agences implantées essentiellement en Inde (22 219). 97,3% des revenus sont réalisés en Inde.

Secteur Banques