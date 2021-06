State Street : lance une nouvelle division dédiée à la finance numérique

Nadine Chakar est nommée à la tête de State Street Digital pour répondre à l'évolution du secteur vers une économie numérique et une finance décentralisée.

State Street Corporation (NYSE : STT) a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle division chargée de répondre à l'évolution du secteur vers la finance numérique. Cette nouvelle division, State Street Digital, sera dirigée par Nadine Chakar, chargée de compte chevronnée dans le secteur depuis trois décennies et vice-présidente exécutive. Mme Chakar sera sous la responsabilité de Lou Maiuri, COO de State Street Corporation.

« Le secteur financier se transforme en une économie numérique, et nous estimons que les actifs numériques auront un influence majeure sur notre secteur au cours des cinq prochaines années », a déclaré Ron O'Hanley, président et directeur général de State Street Corporation. « Les actifs numériques sont rapidement intégrés dans le cadre actuel des services financiers, et il est essentiel que nous mettions en place les outils nécessaires pour fournir à nos clients des solutions relatives à la fois à leurs besoins d'investissement traditionnels et à leurs besoins numériques accrus ».

La nouvelle division s'appuiera sur les capacités numériques actuelles de State Street et sera élargie pour pouvoir inclure la crypto, la monnaie numérique de la banque centrale, la blockchain et la tokenisation. GlobalLink, notre plateforme technologique exclusive, sera une composante intégrale de State Street Digital et sera renforcée en tant que plateforme numérique multi-actifs. L'objectif consiste à transformer la plateforme en une plateforme multi-actifs et prendre en charge les crypto actifs parmi d'autres catégories d'actifs. Il s'agira également de soutenir nos ambitions de réseau peer-to-peer en créant de nouveaux sites de liquidité pour nos clients et les investisseurs dans le monde entier.

« Nous avons développé un certain nombre de capacités numériques et autres solutions, et avons réalisé des partenariats et des investissements dans l'infrastructure, qui constitue la base de State Street Digital », a déclaré Mme Chakar. « State Street a un rôle majeur à jouer dans l'évolution de l'infrastructure du marché numérique et cette nouvelle division nous permettra d'apporter au débat notre expertise et nos ressources. Alors que les monnaies numériques et la tokenisation non seulement se développent, mais transforment l'infrastructure financière et les modèles opérationnels, nous pouvons aider nos clients à passer de l'industrie d'aujourd'hui à celle de demain ».

L'annonce d'aujourd'hui vient étayer la longue histoire d'innovation et les solides bases de State Street dans l'univers des services numériques. En 2019, la société a lancé State Street AlphaSM, la première offre Front-to-Back du secteur basée sur les principes d'ouverture et d'interopérabilité. En avril dernier, State Street a annoncé avoir été nommée administrateur d'un projet d'Exchange Traded Notes (ETN) adossé à des bitcoins, lancé par Iconic Funds BTC ETN GmbH, une filiale d'Iconic Funds GmbH. L'ETN sera coté à la Bourse de Francfort, après approbation de l'autorité allemande de régulation des marchés financiers (BaFin). Par ailleurs, en mars dernier, State Street a annoncé qu'elle avait été désignée comme administrateur de fonds et agent de transfert du VanEck Bitcoin Trust (« The Trust »), un nouveau fonds de bitcoins négocié en bourse (ETF), actuellement en attente d'approbation par la Securities and Exchange Commission américaine (SEC).

Tony Bisegna, responsable mondial des solutions de portefeuille, des ventes et des négociations du marché des changes, et de la recherche pour le compte de State Street Global Markets, deviendra notre responsable des marchés mondiaux à compter du 1er septembre 2021. La nomination de M. Bisegna s'inscrit dans le cadre de notre planification de remplacements en cours.

À propos de State Street Corporation

State Street Corporation (NYSE : STT) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services financiers s'adressant aux investisseurs institutionnels, notamment des services d'investissement, de gestion d'investissement, de recherche et de négociation. Avec 40,3 billions de dollars d'actifs sous notre garde et/ou notre administration et 3,6 billions de dollars* d'actifs sous gestion au 31 mars 2021, State Street est présent sur plus de 100 marchés géographiques et compte environ 39 000 employés dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site Web de State Street à l'adresse suivante : www.statestreet.com.

* Les actifs sous gestion au 31 mars 2021 comprennent environ 60 milliards de dollars d'actifs en rapport avec les produits SPDR® pour lesquels State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) agit uniquement en tant qu'agent de commercialisation. SSGA FD et State Street Global Advisors sont des sociétés affiliées.

Déclarations prospectives

