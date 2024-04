Summit Materials, Inc. est un producteur de granulats et de ciment avec des opérations intégrées verticalement qui fournissent du béton prêt à l'emploi et de l'asphalte sur des marchés sélectionnés. Le segment Ouest de la société comprend les régions Ouest et Sud et inclut des opérations au Texas, en Utah, en Arizona, au Colorado, en Idaho, au Wyoming, en Oklahoma, en Arkansas et en Colombie-Britannique, au Canada. Le segment Ouest fournit des granulats, du béton prêt à l'emploi, des enrobés bitumineux, des services de pavage et des services connexes. Le segment Est comprend les régions Est et Centre et dessert les marchés du Midwest et de l'Est des États-Unis, notamment le Kansas, le Missouri, la Virginie, la Floride, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie et le Nebraska, où il fournit des granulats, du béton prêt à l'emploi, des enrobés bitumineux, des services de pavage et des services connexes. Le segment Ciment comprend les cimenteries de Hannibal (Missouri) et de Davenport (Iowa) et neuf terminaux de distribution le long du fleuve Mississippi, du Minnesota à la Louisiane.

Secteur Matériaux de construction