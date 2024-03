Summit Materials, Inc. est une entreprise de matériaux intégrée verticalement, qui fournit des agrégats, du ciment, du béton prêt à l'emploi et de l'asphalte aux États-Unis et en Colombie-Britannique, au Canada. La société propose à ses clients un fournisseur unique de matériaux de construction et de produits connexes en aval sur les marchés finaux des infrastructures publiques, résidentielles et non résidentielles. La société se compose de trois segments. Le segment Ouest comprend les régions Ouest et Sud et inclut les opérations au Texas, en Utah, au Colorado, en Idaho, au Wyoming, en Oklahoma, au Nevada, en Arkansas et en Colombie-Britannique, au Canada. Le segment Est comprend les régions Est et Centre et dessert les marchés du Midwest et de l'Est des États-Unis, notamment le Kansas, le Missouri, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie et le Nebraska. Le segment Ciment comprend les cimenteries de Hannibal (Missouri) et de Davenport (Iowa) et neuf terminaux de distribution le long du fleuve Mississippi, du Minnesota à la Louisiane.

Secteur Matériaux de construction