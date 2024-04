Sylvamo Corporation est une entreprise de papiers non couchés. Les segments de la société comprennent l'Europe, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Le segment Europe produit une gamme de papiers fins non couchés destinés à diverses utilisations et applications, ainsi que de la pâte commerciale. Il exploite deux usines intégrées dans la région, l'une à Saillat, en France, et l'autre à Nymolla, en Suède. Les activités du segment Amérique latine se concentrent sur le papier fin non couché, ainsi que sur la pâte commerciale, grâce à la propriété ou à la gestion d'environ 250 000 acres de terres forestières au Brésil, et se composent de trois usines : deux usines intégrées dans l'État de Sao Paulo et une usine non intégrée dans le Mato Grosso do Sul. L'activité papier du segment nord-américain fabrique des papiers fins non couchés dans ses usines d'Eastover (Caroline du Sud) et de Ticonderoga (New York) et a conclu des accords d'achat de papiers non couchés produits par les usines Riverdale et Georgetown d'International Paper à Selma (Alabama) et Georgetown (Caroline du Sud).

Secteur Papeterie