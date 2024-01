(Alliance News) - Syncona Ltd a noté vendredi les données positives de Freeline Therapeutics Holdings PLC pour le traitement de la maladie de Gaucher.

L'investisseur londonien dans les sociétés de santé possède actuellement 49,7% des actions de la société de biotechnologie Freeline.

Syncona a déclaré que Freeline a maintenant administré cinq patients dans son essai de phase I/II Galileo-1 pour son nouveau candidat de thérapie génique FLT201, utilisé pour traiter la maladie de Gaucher.

FLT201 a continué d'être bien toléré, aucun événement indésirable grave n'ayant été observé, a déclaré Syncona, ajoutant que tous les événements indésirables liés au traitement étaient bénins.

En outre, la thérapie génique a continué à " induire de fortes augmentations de l'activité de la GCase dans le plasma, démontrant une forte expression dans le foie ", a indiqué la société.

Selon Syncona, la maladie de Gaucher est une "maladie génétique débilitante causée par une déficience de l'enzyme GCase".

Chris Hollowood, directeur général de Syncona, a déclaré : "Les données publiées à ce jour par Freeline continuent de montrer le potentiel transformateur de la thérapie FLT201 pour cibler la cause profonde de la maladie de Gaucher et fournir un traitement unique et ciblé. Nous sommes impatients de doser davantage de patients et de générer des données à plus long terme à partir des patients déjà dosés, ce qui permettra d'éclairer le chemin vers une étude pivot. Nous continuons à soutenir l'équipe de direction de Freeline qui se concentre sur l'exécution et nous pensons que la privatisation de la société sous notre contrôle constitue le meilleur moyen de développer cette thérapie et de la mettre à la disposition des patients.

D'autres données de l'étude devraient être publiées au cours du second semestre de l'année.

Syncona a ajouté que son acquisition des actions restantes de Freeline devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024.

En novembre dernier, l'investisseur avait accepté d'acquérir toutes les actions restantes de Freeline pour 6,50 USD en espèces par action, ce qui valorisait l'entreprise à environ 28,3 millions USD.

Syncona fournira jusqu'à 15 millions de dollars de financement en conjonction avec l'acquisition pour permettre à Freeline de répondre à ses besoins de trésorerie à court terme et de continuer à faire avancer son programme principal, FLT201.

Les actions de Syncona étaient en hausse de 3,5 % à 124,40 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

