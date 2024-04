Talanx AG (Talanx) est un fournisseur de produits et de services d'assurance et de réassurance basé en Allemagne. Les activités de la société sont réparties en cinq segments : Retail Germany, Retail International, Industrial Lines, Non-Life Reinsurance, et Life/Health Reinsurance. Le segment Retail Germany est exploité par la filiale Talanx Deutschland AG et gère les activités d'assurance destinées aux particuliers et aux entreprises allemandes ; le segment Retail International est géré par Talanx International AG et englobe les activités d'assurance en dehors de l'Allemagne ; le segment Industrial Lines est exploité par HDI Global SE, qui fournit des solutions d'assurance aux particuliers et aux clients industriels, et les activités de réassurance, y compris les segments Réassurance non-vie et Réassurance vie/santé, sont gérées par Hannover Rueck SE. La société commercialise ses produits, entre autres, sous les marques Warta, Europa, Posta Biztosito et CiV Life. Elle est une filiale majoritaire de HDI VaG.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes