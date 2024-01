Teledyne Technologies Incorporated est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de sous-systèmes électroniques et techniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - instruments de test et de mesure (34,9%) : équipements de surveillance et de contrôle pour les applications marines et environnementales et industrielles, dispositifs de connectivité d'alimentation et de communication, etc. ; - logiciels d'imagerie numérique (31,4%%) : capteurs, caméras, spectres infrarouges, ultraviolets et rayons X utilisés dans les applications industrielles, gouvernementales et médicales ; - composants électroniques aérospatiaux et de défense (21,8%) : sous-systèmes et matériels de communication sans fil et par satellite ; - systèmes d'ingénierie (11,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,9%), Canada (9,5%), Royaume-Uni (8%), Pays-Bas (4,2%) et autres (9,4%).

Secteur Equipements et pièces électroniques