Samsung Electro-Mechanics Co Ltd est une société basée en Corée, principalement active dans la fabrication et la distribution de composants électroniques. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment des solutions de composants est impliqué dans la production et la vente d'éléments passifs tels que les condensateurs céramiques multicouches (MLCC), les inductances, les résistances de puce. Le...