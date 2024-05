Telefonica S.A. est le 1er opérateur de télécommunications espagnol. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - prestations de téléphonie mobile : 292,2 millions d'abonnés à fin 2022 ; - prestations de télécommunications fixes (16,8%) : prestations de téléphonie fixe (27,9 millions de lignes téléphoniques installées à fin 2022), d'accès à Internet (26,3 millions de lignes ADSL), de diffusion de chaînes TV payantes (10,6 millions d'abonnés) etc. ; - prestations de télécommunications aux entreprises : prestations de téléphonie mobile (22,3 millions de clients à fin 2022) et de télécommunications fixes (3,7 millions de lignes installées). La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (31,2%), Brésil (22,2%), Amérique latine (22,8%), Allemagne (20,6%) et autres (3,2%).

Secteur Services intégrés de télécommunications