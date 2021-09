Telefonica : dans le vert après l'analyse de Berenberg

Le titre termine dans le vert à la Bourse de Madrid après l'analyse de Berenberg. Le bureau d'études indique avoir légèrement revu à la baisse son objectif de cours sur Telefonica, qu'il ramène de 4,8 à 4,7 euros, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que la recommandation positive qu'il avait adoptée début juin était basée sur (1) l'amélioration de la situation bilantielle du groupe, (2) la perspective d'un retour rapide à la croissance et (3) un consensus jugé trop pessimiste.



Sur ces trois éléments, les derniers résultats trimestriels ont prouvé que l'opérateur hispanique effectuait des progrès sur les deux premiers points souligne l'intermédiaire, même si son résultat opérationnel en Espagne et ses principaux indicateurs d'activité ont pu légèrement décevoir, reconnaît Berenberg.



