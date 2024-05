Tenaya Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la mise à disposition de thérapies curatives qui s'attaquent aux facteurs sous-jacents des maladies cardiaques. La société développe un pipeline de nouvelles thérapies avec diverses modalités de traitement pour les maladies cardiovasculaires génétiques rares et les maladies cardiaques plus répandues. Les produits candidats avancés de la société comprennent TN-201, TN-401 et TN-301. TN-201 est une thérapie génique basée sur le virus adéno-associé de sérotype 9 (AAV9), en cours de développement pour traiter la cause sous-jacente de la CMH associée à MYBPC3 en délivrant un gène MYBPC3 fonctionnel à des cellules spécifiques du cœur par le biais d'une perfusion unique. TN-401 est une thérapie génique basée sur le virus adéno-associé de sérotype 9 (AAV9), en cours de développement pour le traitement de la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène (ARVC) due à des variantes pathologiques du gène PKP2. TN-301 est une petite molécule destinée au traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale