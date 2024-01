L'autorité chinoise de régulation des jeux a retiré de son site web les règles qu'elle avait proposées le mois dernier et qui visaient à réduire les dépenses et les récompenses encourageant la pratique des jeux vidéo, selon des vérifications effectuées par Reuters mardi, ce qui a eu pour effet de stimuler les actions des sociétés de jeux.

Le lien vers le projet de règles sur le site de l'Administration nationale de la presse et de la publication (NPPA) était inaccessible mardi matin, après avoir fonctionné lundi.

La période de consultation sur les règles, qui ont provoqué des turbulences sur les marchés lorsqu'elles ont été annoncées, a expiré lundi.

Les analystes ont qualifié cette suppression d'inhabituelle, certains estimant qu'une révision pourrait être envisagée. La NPPA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les raisons de cette suppression.

Xiaoyue Hu, analyste chez Haitong Securities, a déclaré dans une note aux clients examinée par Reuters que la suppression de l'annonce pourrait indiquer "qu'il pourrait y avoir d'autres changements dans les nouvelles mesures".

M. Hu a déclaré que les mesures réglementaires précédentes demandant des avis avaient l'habitude de rester sur les sites web des gouvernements même après la fin de la période de consultation.

Les actions de Tencent Holdings, la plus grande société de jeux au monde, et de son plus proche rival, NetEase, ont augmenté de plus de 6 %, contre une hausse de 3,4 % de l'indice Hang Seng de Hong Kong.

Le projet de règles, qui proposait de fixer des limites de dépenses pour les jeux en ligne, avait semé la panique parmi les investisseurs, faisant disparaître près de 80 milliards de dollars de la valeur marchande des deux plus grandes sociétés de jeux chinoises lorsqu'il a été annoncé.

Mais cinq jours plus tard, la NPPA a adopté un ton plus conciliant, déclarant qu'elle les améliorerait en "étudiant sérieusement" les opinions du public. Au début du mois, Reuters a rapporté que la Chine avait démis de ses fonctions un responsable de la réglementation des jeux, dans le cadre d'une mesure liée à ces règles. (Reportage de Josh Ye à Hong Kong ; Reportage complémentaire de Xu Kaiwen à Shanghai et de la salle de rédaction de Pékin ; Rédaction de Tom Hogue et Jamie Freed)