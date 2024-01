Texas Capital Bancshares, Inc. est une société de portefeuille financier. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Texas Capital Bank (la Banque), fournit un service financier complet qui offre des solutions personnalisées aux entreprises commerciales, aux professionnels, aux entrepreneurs et aux particuliers. La Banque se concentre sur les services bancaires aux entreprises, le marché intermédiaire et les entreprises commerciales basées au Texas. Ses activités comprennent des activités de prêt, des solutions de trésorerie et des produits de dépôt, la gestion de patrimoine et des services bancaires de fiducie et d'investissement. Elle propose une variété de prêts, de comptes de dépôt et d'autres produits et services financiers à ses clients. Les capacités de trésorerie de la Banque comprennent des produits de paiement, notamment la chambre de compensation automatisée (Automated Clearing House), les cartes commerciales et les virements électroniques, ainsi que des solutions de boîte postale, des transferts de fonds et d'autres services de gestion de trésorerie. Les solutions de banque d'investissement de la Banque sont proposées par l'intermédiaire de Texas Capital Securities.

Secteur Banques