The AZEK Company Inc. est un concepteur et un fabricant de produits de construction à faible entretien et écologiquement durables pour les marchés résidentiels, commerciaux et industriels. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Le secteur résidentiel et le secteur commercial. Le segment résidentiel fabrique et distribue des terrasses, des rampes, des pergolas, des structures extérieures, des garnitures extérieures, des revêtements et des accessoires par l'intermédiaire d'un réseau national de concessionnaires et de distributeurs et de multiples détaillants en rénovation qui assurent une couverture géographique. Le segment commercial fabrique et distribue des casiers et des cloisons de salle de bain. Les produits de la société comprennent des terrasses, des rampes, des garnitures, des porches, des moulures, des pergolas, des meubles d'extérieur, des systèmes de salles de bains et de casiers. Ses marques de produits résidentiels comprennent AZEK, TimberTech, VERSATEX, ULTRALOX, StruXure et INTEX, tandis que les marques de produits commerciaux comprennent Scranton Products, Aria Partitions, Eclipse Partitions, Hiny Hiders partitions, Tufftec Lockers et Duralife Lockers.

Secteur Fournitures de construction et installation