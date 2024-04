The Star Entertainment Group Limited est une société australienne qui fournit des services de jeux, de divertissement et d'accueil. La société exploite The Star Sydney (Sydney), The Star Gold Coast (Gold Coast) et Treasury Brisbane (Brisbane). La société exerce ses activités dans trois secteurs : Sydney, Gold Coast et Brisbane. Le segment Sydney comprend les activités du casino The Star Sydney, y compris les hôtels, les restaurants, les bars et les autres installations de divertissement. Le segment Gold Coast comprend les activités du casino The Star Gold Coast, y compris les hôtels, les théâtres, les restaurants, les bars et d'autres installations de divertissement. Le secteur de Brisbane comprend les activités du casino Treasury, y compris les hôtels, les restaurants et les bars. La société gère également le Gold Coast Convention and Exhibition Center pour le compte du gouvernement du Queensland. La société est propriétaire de l'île de Broadbeach sur laquelle se trouve le casino The Star Gold Coast.

Secteur Casinos et jeux