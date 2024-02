La société Wendy's est engagée dans l'exploitation, le développement et la franchise d'un système de restaurants à service rapide. La société opère à travers trois segments : Wendy's U.S., Wendy's International et Global Real Estate & Development. Le segment Wendy's U.S. comprend l'exploitation et le franchisage des restaurants Wendy's aux États-Unis. Le segment Wendy's International comprend l'exploitation et le franchisage des restaurants Wendy's dans les pays et territoires autres que les États-Unis. Le segment Global Real Estate & Development comprend l'activité immobilière pour les sites détenus en propre et les sites loués à des tiers, qui sont loués et/ou sous-loués à des franchisés, et comprend également sa part du revenu de sa coentreprise immobilière TimWen. La société compte environ 5 994 restaurants Wendy's en activité aux États-Unis. Parmi ces restaurants, 403 sont exploités par la société et 5 591 sont exploités par un total de 217 franchisés.

Secteur Restaurants et bars