TopBuild Corp. est un installateur et un distributeur spécialisé de produits d'isolation et de matériaux de construction connexes pour l'industrie de la construction aux États-Unis et au Canada. La société opère à travers deux segments : Installation et Distribution spécialisée. Le secteur de l'installation installe des isolants et d'autres produits de construction. Elle installe d'autres produits de construction, notamment des vitres et des fenêtres, des gouttières, des portes de garage, des étagères de placard et des cheminées. La clientèle du segment Installation comprend des constructeurs nationaux et régionaux de maisons individuelles, des constructeurs de maisons individuelles sur mesure et des propriétaires individuels. Le segment Distribution spécialisée distribue des isolants pour le bâtiment et la mécanique, des accessoires d'isolation, des gouttières et d'autres matériaux de construction pour les marchés finaux résidentiels et commerciaux/industriels. Sa clientèle se compose de milliers d'entreprises d'isolation de différentes tailles desservant une variété d'industries résidentielles et commerciales/industrielles et d'entreprises de gouttières.

Secteur Construction et ingénierie