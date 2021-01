Total : devient le 1er distributeur d'E85 en France avec 750 stations-service au sein de son réseau

Paris, 26 janvier 2021 - Afin de répondre à la demande croissante en E85, carburant en majorité renouvelable bénéficiant d'un prix attractif et produisant moins d'émissions de gaz à effet de serre, Total a accéléré le déploiement du Superéthanol E85 au sein de ses stations-service pour devenir aujourd'hui le plus grand réseau de distribution d'E85 en France*.

Total avait déjà doublé fin 2019 sa capacité de distribution, en passant de 270 stations-service à plus de 500. Au 31 décembre 2020, le réseau Total compte désormais plus de 750 stations-service proposant de l'E85 et ce développement va se poursuivre en 2021.

Le Superéthanol E85 de Total présente de multiples avantages :

« Apporter à nos clients une énergie toujours plus abordable et plus respectueuse de l'environnement est au cœur de nos métiers. » souligne Guillaume Larroque, Président de Total Marketing France. « Total a ainsi souhaité accélérer le développement de l'E85 et poursuivra cet effort en 2021, afin de donner accès au plus grand nombre à ce carburant bas carbone au prix attractif. Avec nos 750 stations TOTAL proposant désormais de l'E85, réparties sur l'ensemble du territoire français, nous accompagnons la transition énergétique de nos clients automobilistes. »

* France métropolitaine (hors Corse)

** par rapport au carburant de référence

*** conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2017

À propos de Total Marketing France

Total Marketing France est la filiale de Total dédiée aux activités opérationnelles du Groupe en France métropolitaine. Ses 6 600 collaborateurs sont en charge de l'exploitation du Réseau de 3 500 stations-service TOTAL, TOTAL Access et ELAN, du développement de solutions multi-énergies pour la mobilité (bornes de recharge pour véhicules électriques, GNV, …), de l'approvisionnement et de la commercialisation en carburants à destination des professionnels et des particuliers, de la vente des fiouls domestique et industries, de la commercialisation des lubrifiants automobiles ainsi que des activités de services énergétiques. Ils mettent tout en œuvre pour être proches de leurs clients, vivre au rythme de leurs besoins en énergie, leur proposer les solutions les plus économiques et les plus innovantes afin d'être un acteur multi-énergies privilégié sur les marchés de la mobilité et du chauffage en France.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

