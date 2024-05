TOWA CORPORATION est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de moules de précision pour la fabrication de semi-conducteurs, d'équipements de fabrication de semi-conducteurs et de pièces fines moulées en plastique. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le segment des équipements de fabrication de semi-conducteurs fabrique et vend des moules de précision pour la fabrication de semi-conducteurs, des équipements de moulage et des équipements de singularisation, entre autres. Le segment des pièces moulées en plastique fin fabrique et vend des équipements médicaux.