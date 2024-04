TPG Inc. est une société de gestion d'actifs alternatifs. La société investit principalement dans des catégories d'actifs complexes telles que le capital-investissement, le crédit, l'immobilier et les stratégies de marché public. Elle dispose de six plateformes d'investissement multi-stratégiques : Capital, Growth, Impact, TPG Angelo Gordon, Real Estate et Market Solutions. La plateforme Capital se concentre sur les investissements en capital-investissement à grande échelle et axés sur le contrôle. Les fonds de la plateforme Capital sont organisés en quatre produits principaux : TPG Capital, TPG Asia, TPG Healthcare Partners et Continuation Vehicles. Ses fonds de croissance sont organisés en quatre produits principaux : TPG Growth, TPG Tech Adjacencies, TPG Digital Media et TPG Life Sciences Innovation. Les produits de TPG Angelo Gordon sont TPG AG Credit Solutions, TPG AG Structured Credit & Specialty Finance, TPG AG Middle Market Direct Lending, TPG AG Collateralized Loan Obligations (CLOs) et TPG AG Multi-Strategy. Sa plateforme Market Solutions s'appuie sur l'écosystème de TPG pour créer des produits différenciés.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds