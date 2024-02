UFP Technologies, Inc. propose la conception, l'ingénierie et la fabrication sur mesure de solutions pour les dispositifs médicaux, l'emballage stérile et d'autres produits sur mesure. Les dispositifs et composants à usage unique et à patient unique de la société sont utilisés dans une gamme de dispositifs médicaux et d'emballages pour la chirurgie mini-invasive, la prévention des infections, le soin des plaies, les produits portables, les articles orthopédiques souples et les implants orthopédiques. La société fournit également des produits et des composants techniques à des clients des marchés de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense et de l'industrie. Les applications des produits de la société comprennent les uniformes militaires et les composants d'équipement, les garnitures intérieures des automobiles, la filtration de l'air et les étuis et inserts de protection. La société se diversifie en fournissant également des solutions techniques aux clients des marchés de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile et de l'industrie. La société conçoit également des composants pour l'automobile, tels que des garnitures intérieures et des applications structurelles.

