Umpqua Holdings Corporation est un holding financier d'Umpqua Bank (la Banque). La Banque fournit une gamme de services bancaires et autres services financiers à des entreprises, des institutions et des particuliers. La filiale à 100 % de la Banque, Financial Pacific Leasing, Inc. est une société de location d'équipements commerciaux. Elle propose une gamme de produits financiers, fournis par des canaux traditionnels et numériques, pour répondre aux besoins bancaires de sa zone de marché et de ses clients cibles. Ses clients peuvent accéder à ses produits par le biais de la banque en ligne, des applications bancaires mobiles, notamment son application Umpqua Go-To et Umpquabank.com. Elle propose des prêts spécialisés pour les entreprises et les clients commerciaux. Elle propose des solutions de gestion de trésorerie et de paiement à ses clients par le biais de son groupe Global Payments & Deposits. Par le biais de sa banque privée, elle sert des particuliers et des familles fortunés ainsi que certains organismes à but non lucratif et sociétés de services professionnels, en fournissant des solutions de dépôt, de prêt et de planification financière.

Secteur Banques