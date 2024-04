Columbia Banking System, Inc. est la société holding bancaire d'Umpqua Bank (la Banque). Par l'intermédiaire de la Banque, la société fournit une large gamme de services bancaires, de services de banque privée, de services hypothécaires et d'autres services financiers aux entreprises, aux institutions, aux petites entreprises et aux particuliers. La banque propose des prêts spécialisés aux entreprises, au marché intermédiaire et aux petites entreprises, y compris des lignes de crédit commerciales et des prêts à terme, entre autres. Elle propose des produits de dépôt, notamment des comptes chèques non rémunérés, des comptes d'entreprise analysés, des comptes chèques et des comptes d'épargne rémunérés, des comptes du marché monétaire, des liquidités assurées et d'autres solutions d'investissement. La banque propose également des prêts aux emprunteurs individuels à des fins diverses, y compris des prêts personnels garantis et non garantis, des lignes de crédit personnelles et sur fonds propres, et des prêts automobiles. La Banque opère principalement en Arizona, en Californie, au Colorado, en Idaho, au Nevada, en Oregon, en Utah et dans l'État de Washington.

Secteur Banques