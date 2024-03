Columbia Banking System, Inc. est la société holding de Umpqua Bank (la Banque). La Banque offre une combinaison de solides capacités commerciales, de petites entreprises et de consommateurs, d'expertise, de prise de décision locale et d'une approche personnalisée du service à la clientèle. La banque soutient les consommateurs et les entreprises par le biais d'une gamme complète de services, y compris la banque de détail et commerciale, les prêts aux petites entreprises, la banque institutionnelle et d'entreprise, et le crédit-bail d'équipement. La Banque opère principalement en Arizona, en Californie, au Colorado, en Idaho, au Nevada, en Oregon, en Utah et dans l'État de Washington. Outre la Banque, la Société comprend d'autres filiales et divisions, notamment Columbia Trust Company, Columbia Wealth Advisors et Columbia Private Bank, qui opèrent sous la bannière de Columbia Wealth Management, ainsi que Financial Pacific Leasing, Inc.

Secteur Banques