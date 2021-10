Sur un marché parisien morose, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) tire son épingle du jeu, avec un gain de 1,56% à 62,96 euros. Le géant des centres commerciaux profite d’une nouvelle montée au capital de Xavier Niel. Dans un document publié par l’Autorité des marchés financiers (AMF), on apprend en effet que le patron d’Iliad a franchi à la hausse le seuil des 20% du capital et détient désormais 23,24% de la foncière. En avril dernier, c’est à 15,5% du capital que pointait Xavier Niel.



Le franchissement de seuil du jour résulte d'une acquisition d'instruments dérivés ayant pour sous-jacent les actions URW.

Xavier Niel a précisé qu'il n'avait pas l'intention de prendre le contrôle de la société, mais dit envisager de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché.



Fin 2020, Xavier Niel avait été une figure importante de la fronde des actionnaires ayant conduit au rejet d'un projet d'augmentation de capital ainsi qu'à un vaste renouvellement de la direction du groupe. Xavier Niel est d'ailleurs membre du conseil de surveillance d'URW.



Durement frappée l'an dernier par la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour l'endiguer, URW a vu sa capitalisation boursière chuter de plus de 50%. Et le redressement se fait attendre puisque l'action accuse toujours un repli de 2% depuis le début de l'année. La poursuite du désendettement du groupe sera un élément clef du dossier.