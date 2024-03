Union Pacific Corporation est spécialisé dans le transport ferroviaire de marchandises. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de marchandises (93,6%) : transport ferroviaire de produits industriels (36,5% du CA), transport ferroviaire de produits agricoles, de produits alimentaires, de fertilisants et de charbon (32,6%), transports intermodaux et ferroviaire de véhicules (30,9%) ; - autres (6,4%). A fin 2023, le groupe dispose du plus étendu réseau ferré d'Amérique du Nord (83 891 km desservant 23 Etats) et d'une flotte de 7 154 locomotives, 59 189 wagons de marchandises et 47 984 conteneurs.

Secteur Frêt au sol et logistique