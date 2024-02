Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. En 2022, le groupe a produit environ 17 milliards de bouteilles et de pots en verre. A fin 2022, le groupe dispose de 34 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 12 centres de traitement du calcin dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (26,1%), Italie (21,3%), Espagne (15,2%), Allemagne (14,8%) et autres (22,6%).

Secteur Conteneurs et emballages hors papier