VERALLIA : Oddo BHF réduit légèrement sa cible

Le 22 février 2024

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Verallia avec un objectif de cours réduit de 47 à 45 euros.



Oddo BHF estime que la principale déception au regard des guidances 2024 provient de l'effet spread qui sera très largement négatif en 2024 (-138 MEe).



Selon le broker, il faut s'attendre à un repli de 10% de l'EBITDA en 2024 (guidance environ 1 MdE) dont un S1 particulièrement sous pression (-35% estimé).



'Pour 2025, le groupe devrait renouer avec une meilleure dynamique sous réserve que le marché renoue avec une croissance normative estimée à 2%.



Nous révisons en hausse notre estimation d'EBITDA 2025 de 5% pour atteindre 1 100 ME', indique Oddo BHF qui rappelle que le consensus est à 1086 ME.



'La hausse du dividende de 54% (objectif initial de +10%/an) à 2,15 E (rendement de >6%) au titre des résultats 2023 constitue un bon indicateur de la solidité de la structure financière (levier de 1.2x vs 1.6x) et de la confiance du management sur ses perspectives de moyen terme', conclut le bureau d'analyses.



