Virgin Money, la banque britannique fondée par l'entrepreneur Richard Branson, pourrait être avalée par Nationwide, le prêteur détenu par les deux parties, dans le cadre d'une transaction potentielle surprise de 2,9 milliards de livres, ont déclaré les entreprises jeudi.

Le projet de rachat, qui reste soumis à certaines conditions, constitue une étape importante pour le secteur bancaire britannique et reléguerait au passé l'une de ses marques les plus connues et à la croissance la plus rapide, après que Nationwide a fait part de son intention d'abandonner progressivement la marque Virgin.

Voici les principales étapes du parcours de Virgin Money, qui s'étend sur trois décennies.

Branson a poussé Virgin, un groupe de téléphonie mobile pour les vols, à se lancer dans les services financiers en 1995. Le groupe propose des cartes de crédit, des assurances, des produits d'épargne et de retraite au Royaume-Uni, et vend également des produits en Australie et en Afrique du Sud.

En 2007, Virgin a tenté de racheter la banque britannique Northern Rock - qui était autrefois une société de construction détenue par les deux parties, comme Nationwide - après qu'elle eut subi la première ruée sur une grande banque britannique depuis plus de 140 ans, à la suite d'une crise de financement. Les négociations ont échoué et Northern Rock a été nationalisée.

Virgin a réessayé et, en 2011, le gouvernement britannique a accepté de vendre Northern Rock pour près d'un milliard de livres. En octobre 2012, Northern Rock plc a été rebaptisée Virgin Money plc.

Virgin a fait des débuts tièdes en bourse en 2014 avec une vente qui a rapporté 140 millions de livres à ses bailleurs de fonds milliardaires, dont Branson et le financier Wilbur Ross.

En 2018, Clydesdale and Yorkshire Banking Group a racheté Virgin pour un montant de 1,7 milliard de livres, toutes actions confondues, dans le but de se développer et de rivaliser avec des concurrents plus importants. CYBG a rebaptisé la banque fusionnée Virgin Money, la direction espérant que l'association avec la marque de Branson contribuerait à stimuler la croissance.

Les accords de marque entre le groupe Virgin de Branson et la banque étaient considérés comme une pierre d'achoppement pour toute acquisition, mais un obstacle qui semble avoir été surmonté cette semaine après que Nationwide a déclaré qu'elle supprimerait progressivement la marque sur une période de six ans.

Virgin a déclaré qu'en 2021, elle fermerait une agence sur cinq à mesure que les clients passeraient à l'Internet. La banque avait présenté ses succursales comme des "espaces axés sur la communauté" pour "égayer ... les vies".

Avant l'annonce de l'offre de Nationwide jeudi, le cours de l'action Virgin Money avait chuté d'environ 10% depuis le début de 2016 - évaluant la banque à environ 2 milliards de livres à la clôture de mercredi - et était inférieur de 57% au cours le plus élevé de 2018. (Reportage de Sinead Cruise et Tommy Reggiori Wilkes ; Rédaction de Kirsten Donovan)