(Alliance News) - Le gouvernement britannique a conclu un accord avec Vodafone Group PLC pour répondre aux préoccupations de sécurité nationale liées à la participation d'un groupe de télécommunications soutenu par les Émirats arabes unis dans la société.

Un certain nombre de "mesures proportionnées" seront désormais mises en place au sein de l'entreprise de télécommunications cotée à Londres afin de répondre à ces préoccupations et de lui permettre de nommer un administrateur issu des investisseurs au sein de son conseil d'administration.

Mercredi, le vice-premier ministre Oliver Dowden a utilisé de nouveaux pouvoirs pour déclarer qu'il existait des risques pour la sécurité nationale liés au fait que le groupe Emirates Telecommunications, qui fait des affaires sous le nom d'Etisalat by e&, détenait une participation de près de 15 % dans Vodafone.

Une ordonnance a mis en garde contre le fait que les relations qu'e& entretient avec l'entreprise britannique lui permettraient "d'influencer matériellement la politique de Vodafone" et a ordonné qu'un "comité de sécurité nationale" soit mis en place par l'entreprise afin de superviser et de contrôler tout travail sensible.

Le Cabinet Office a confirmé vendredi qu'il avait approuvé un nouvel "accord de relation stratégique entre Vodafone et e&".

"En s'appuyant sur la loi sur la sécurité nationale et l'investissement, il a mis en place des mesures proportionnées pour répondre à toute préoccupation potentielle en matière de sécurité nationale", a déclaré le Cabinet Office vendredi.

"Lorsque les investissements sont susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité nationale du Royaume-Uni - par exemple par l'acquisition de certaines technologies ou infrastructures - nous travaillerons avec les partenaires d'investissement pour minimiser tout risque.

"Les télécommunications, qui font partie de notre infrastructure nationale essentielle, sont l'un de ces secteurs. Vodafone est également une entreprise particulièrement importante pour le gouvernement britannique en raison de ses fonctions critiques, notamment en tant que partenaire clé de la stratégie de cybersécurité du gouvernement britannique."

Un porte-parole de Vodafone a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir reçu l'autorisation de notre marché national pour notre accord de relation stratégique avec e& et de voir e& siéger à notre conseil d'administration.

La société e&, cotée à Abu Dhabi, a acquis une participation de 14,6 % dans Vodafone, renforçant ainsi un lien stratégique qui a débuté en mai 2022, lorsque e& a investi pour la première fois dans l'entreprise du FTSE 100.

L'opérateur téléphonique britannique a annoncé en mai que le directeur général d'e&, Hatem Dowidar, rejoindrait le conseil d'administration de Vodafone en tant qu'administrateur non exécutif.

Plus tôt dans la journée de vendredi, l'autorité britannique de surveillance de la concurrence a confirmé que le projet de fusion entre Vodafone et son homologue Three allait faire l'objet d'une enquête officielle.

La Competition & Markets Authority (CMA) a déclaré qu'elle avait ouvert une enquête formelle afin de déterminer si la fusion des deux entreprises en un seul fournisseur de réseau pouvait entraîner une diminution substantielle de la concurrence pour les consommateurs de téléphonie mobile.

La CMA a déclaré que si elle trouvait des raisons de s'inquiéter au cours de son examen initial, elle pourrait lancer une enquête plus approfondie sur la fusion.

La fusion, d'un montant de 15 milliards de livres sterling, a été annoncée l'été dernier et donnerait naissance au plus grand réseau de téléphonie mobile du Royaume-Uni.

On s'attendait à ce qu'elle fasse l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation, notamment en ce qui concerne la concurrence, car elle ramènerait de quatre à trois le nombre des principaux fournisseurs de réseaux de téléphonie mobile au Royaume-Uni.

Les syndicats ont également critiqué la fusion en raison des inquiétudes suscitées par d'éventuelles suppressions d'emplois.

"Cette opération réunirait deux des principaux acteurs du marché britannique des télécommunications, qui est essentiel pour des millions de clients, d'entreprises et l'économie en général", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA.

"La CMA évaluera l'impact que ce rapprochement entre réseaux rivaux pourrait avoir sur la concurrence avant de décider des prochaines étapes.

"Nous disposons à présent de 40 jours ouvrables pour mener à bien cette première phase d'enquête formelle, avant de publier nos conclusions et de décider des mesures à prendre.

Ahmed Essam, directeur général de Vodafone UK, a réagi à l'annonce de la CMA : "Nous avons officiellement soumis notre avis de fusion à la CMA, après avoir travaillé en étroite collaboration avec elle tout au long de la procédure de prénotification. Nous sommes impatients de poursuivre les conversations constructives maintenant que la procédure officielle a commencé.

"Nous sommes fermement convaincus que le projet de fusion entre Vodafone et Three renforcera considérablement la concurrence en créant une entreprise combinée disposant de plus de ressources pour investir dans l'infrastructure afin de mieux concurrencer les deux plus grands acteurs convergents.

"Notre engagement à investir 11 milliards de livres sterling renforcera la capacité à répondre à la croissance exponentielle de la demande de données et accélérera le déploiement de la 5G avancée à travers le Royaume-Uni, offrant des avantages aux consommateurs et aux entreprises dans l'ensemble du pays.

Robert Finnegan, directeur général de Three UK, a déclaré : "En combinant leurs réseaux, Three UK et Vodafone UK débloqueront 11 milliards de livres sterling d'investissements qui aideront le Royaume-Uni à combler son retard en matière de 5G par rapport aux principaux pays européens et à réaliser ses ambitions d'être un précurseur en matière de connectivité numérique.

"Grâce à cette transaction, 95 % de la population, toutes les écoles et tous les hôpitaux seront couverts par la 5G autonome d'ici la fin de la décennie.

"L'union des forces apportera également des avantages plus immédiats. Dès le premier jour, nos clients bénéficieront d'une couverture plus rapide et plus fiable sur une plus grande partie du pays - et ce, sans payer un centime de plus.

"Nous sommes convaincus que cette transaction apportera des avantages significatifs à nos clients, au pays et à la concurrence, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec la CMA lors de l'examen de notre notification".

source : PA

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.