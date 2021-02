Warehouses De Pauw : Réception festive de l'impressionnant nouveau bâtiment de Boland

Pour une fois, l'importateur d'articles de fête Boland pourra bientôt faire la fête lorsque les portes de son tout nouvel entrepôt ouvriront. À l'origine, l'idée était d'agrandir le site d'Alphen aan den Rijn. En fin de compte, un impressionnant projet de nouvelle construction a vu le jour à Bleiswijk, où les différents sites de Boland sont réunis sous un même toit. « WDP a été encore plus loin pour nous et nous a donné la parole, de la conception des plans à la réalisation d'un projet fantastique ! »

Ed Saris et Robert Boland, membres de la direction, ont des étoiles dans les yeux lorsqu'ils nous présentent avec enthousiasme le nouvel entrepôt de Boland qui sera réceptionné en février 2021. Quoi de plus normal ? Ils peuvent être fiers du nouveau bâtiment de Bleiswijk !

« Il est en effet impressionnant », se réjouit Ed Saris. « Sur un site de 22 500 m², nous avons construit un entrepôt de plus de 14 000 m² et plus de 2 000 m² d'espace pour les bureaux. Nous sommes impatients de déménager ! »

Un partenariat sans faille

Cette énorme superficie est également nécessaire, car l'entrepôt existant d'Alphen aan den Rijn est devenu trop petit pour l'importateur international d'articles de carnaval et de fête. L'idée initiale était d'agrandir ce site. Après de longues délibérations, nous nous en sommes toutefois éloignés et avons décidé de construire un tout nouveau bâtiment à un endroit stratégique, un peu plus loin, dans le parc d'activités Prisma à Bleiswijk. Boland reçoit maintenant les clés, après une collaboration sans faille avec Bogaerds Architecten & Ingenieurs, l'entrepreneur Willy Naessens Nederland, WDP…

Nous avions jeté notre dévolu sur un escalier spectaculaire de fer et de verre dans l'entrée. Nous n'avons certes pas fait des choix évidents, mais l'architecte et WDP nous ont suivis ! C'est ce qui caractérise nos bonnes relations.

- Ed Saris, COO

« Dès le début, nous étions très satisfaits de la collaboration avec WDP », explique Ed. « C'est le dixième projet de WDP sur le parc d'activités de Bleiswijk, ils savent donc de quoi ils parlent. Ils nous ont toutefois laissé une grande liberté pour réfléchir et apporter des idées, de la conception de base jusqu'aux moindres détails. »

« Nous avons par exemple demandé une climatisation très sophistiquée et silencieuse dans les bureaux. Nous voulions aussi planter des arbres et haies autour du site au lieu de mettre des clôtures. Et nous avions choisi un spectaculaire escalier en fer et en verre pour l'entrée. Nous n'avons certes pas fait des choix évidents, mais l'architecte et WDP nous ont suivis ! C'est ce qui caractérise nos bonnes relations avec WDP. »

Souci de la durabilité et du bien-être

« Notre entrepôt pourra abriter 27 000 palettes, ce sera dès lors le plus grand d'Europe sur ce marché », ajoute Robert Boland. « Nous ne voulons pas à tout prix être les plus grands, mais les meilleurs ! Nous mettons avant tout l'accent sur la qualité, et nous suivons le même raisonnement pour l'aménagement de nos bureaux. La durabilité et le bien-être de nos collaborateurs font partie de nos priorités. Nous avons volontairement opté pour un bâtiment sans gaz, le chauffage par le sol et des pompes à chaleur dans le hall et des unités à induction dans les bureaux. Tout fonctionne dès lors à l'électricité. Nous avons installé des panneaux solaires sur le toit. Nous créons beaucoup d'espaces verts. Nous veillons aussi à ce que chacun se sente bien dans les bureaux et proposons de grands espaces calmes et un aménagement ludique avec beaucoup de couleurs, de plantes et d'objets d'art. »

Tout un travail

Et maintenant ? La réception du bâtiment est un fait, mais nous avons encore du pain sur la planche avant que Boland ne puisse réellement déménager à Bleiswijk. « Transférer toutes nos marchandises de notre entrepôt actuel au nouvel entrepôt représente un énorme travail », poursuit Ed. « Pour vous donner une idée, nous comptons environ 510 camions complets d'articles de fête à déménager, stocker et enregistrer. Nous savons donc ce qui nous attend dans un avenir proche ! »