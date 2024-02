Warrior Met Coal, Inc. est un producteur et un exportateur de charbon métallurgique pour l'industrie sidérurgique mondiale à partir de mines souterraines situées à Brookwood, en Alabama, au sud-ouest de Birmingham et près de Tuscaloosa. Ces mines de charbon souterraines se trouvent à environ 1 400 à 2 100 pieds sous terre, ce qui en fait certaines des mines de charbon à puits vertical les plus profondes d'Amérique du Nord. Les activités de la société permettent également d'extraire du méthane de la veine de charbon de Blue Creek. La société est un producteur et un exportateur de charbon métallurgique de première qualité, également connu sous le nom de charbon cokéfiant dur (HCC), qui exploite des mines à longue taille dans ses mines souterraines basées en Alabama. Le HCC que Warrior produit à partir de la veine de charbon de Blue Creek, AL, contient très peu de soufre et possède de fortes propriétés de cokéfaction.

