WAVESTONE : Stifel dégrade sa recommandation

Le 30 janvier 2024 à 10:10 Partager

Stifel dégrade sa recommandation sur Wavestone de 'achat' à 'conserver' malgré un objectif de cours rehaussé de 60 à 67 euros, considérant que 'la valorisation actuelle de la société laisse trop basse une prime de risque sur le court terme'.



'Wavestone est une entreprise de grande qualité, caractérisée par un standard impressionnant de communication financière avec un degré élevé et fort apprécié de transparence', reconnait le broker dans le résumé de sa note.



'Etant donnée la détérioration de l'environnement macroéconomique, un important ralentissement devrait se produire aux troisième et quatrième trimestres. Aussi le risque de réduction d'objectifs de la direction n'est pas improbable', prévient-il cependant.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.