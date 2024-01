Tout se télescope aujourd'hui : une fin de mois, 700 (!) publications d'entreprises et une décision de la Fed sur ses taux. Ou plutôt une non-décision de la Fed sur ses taux. Il y a de quoi faire. La technologie marque un peu le pas après des chiffres mitigés côté Alphabet et AMD hier soir.

Le mois de janvier rendra son verdict boursier ce soir, dans une orgie de résultats d'entreprises et une actualité dense pour les banquiers centraux. En consultant un palmarès des indices mondiaux, un passe-temps comme un autre même s'il peut paraître bizarre, on constate sans surprise que le mois a été terrible pour les places chinoises, qui ont poursuivi leur dégringolade en dépit des mesures jetées par Pékin en travers de la voie du train de la descente aux enfers de Hong Kong et de Shanghai. Janvier fut aussi compliqué pour les actions polonaises, coréennes et brésiliennes, qui ont lâché entre 4 et 6%.

Ailleurs, pas mal d'indices végètent autour de l'équilibre, surtout en Europe. La séance du jour pourrait d'ailleurs les faire changer de camp, selon son issue. En haut de l'affiche, on retrouve le marché japonais, qui a gagné plus de 7% et qui a déjà terminé son mois. Il est accompagné par les indices à forte composante technologique, comme le Nasdaq 100 américain ou l'AEX néerlandais. Suivent des indices plus défensifs, comme le SMI suisse et l'OMX Copenhague. Quant aux trois indices majeurs européens, les gains se situent pour le moment entre 1 et 2% pour le CAC40 et le DAX, tandis que le FTSE100 britannique perd environ 1%.

Les parcours sont donc très disparates avec des écarts de performance considérables entre certains marchés. La technologie et les actions japonaises restent les paris les plus embouteillés du début de l'année 2024. C'était déjà le cas l'année dernière. Les plus affuté(e)s d'entre vous ajouteront sans doute que ça fait 15 ans que ça dure pour la technologie. On dirait bien que ça continue.

Cette dernière journée du mois me fatigue déjà puisque j'ai recensé 703 publications de sociétés de toutes tailles et de tous horizons. Véridique, c'est ce qui ressort du calendrier Zonebourse alimenté par FactSet. Certes, il y a quelques entreprises indiennes à capitalisation riquiquis dont je n'ai jamais entendu parler, mais il y a aussi du gros calibre, comme l'entreprise européenne la plus capitalisée, Novo Nordisk, le leader coréen de l'électronique Samsung, le vieux laboratoire suisse Novartis ou le fabricant d'avions en carton Boeing. En fait, ce cirque a même démarré hier soir après la clôture américaine avec les 5 000 milliards de dollars de capitalisation cumulées de Microsoft et Alphabet, deux des sept magnifiques, auxquels je vais adjoindre Advanced Micro Devices, qui joue dans la même catégorie, au moins au niveau de l'activité. Le trio a publié des résultats bof aux yeux du marché. Microsoft a battu les attentes et son titre ne fait à peu près rien suite à l'annonce (le dossier publie généralement très bien, mais le marché attend généralement du très, très bien, d'où une certaine mollesse dans l'accueil). C'est plus compliqué pour Alphabet et AMD, qui chutaient de 6% hors séance parce que les résultats ne sont pas aussi coruscants que prévu (j'utilise cet adjectif désuet pour le sortir de l'anonymat et parce qu'il me rappelle ça).

Le début de séance à Wall Street pourrait être contrarié, tout à l'heure, par ces sanctions qui vont peser sur les indices. Globalement, Alphabet et AMD n'ont pas si mal publié, mais la barre est placée assez haut sur les acteurs qui ont le petit tampon "Intelligence Artificielle" imprimé sur le front. Hier, les places boursières occidentales ont généralement progressé en Europe, pendant que les Etats-Unis souffraient d'un petit retour de manivelle technologique après les records du Nasdaq et du S&P500.

Histoire de garder le marché sous pression pendant la totalité de la séance américaine, il y aura aussi une décision de politique monétaire de la Fed à 20h00. Les investisseurs n'attendaient aucun mouvement de la réunion de janvier, qu'ils avaient sciemment écartée de leur calendrier de réduction des taux il y a plusieurs semaines déjà. En revanche, ils seront intéressés par les commentaires de Jerome Powell. Mettra-t-il son costume de colombe énervée ? Ou celui de faucon paternaliste ? Un mélange des deux ? Les financiers ne croient plus vraiment à une baisse de taux lors de la décision du 20 mars prochain (la Fed ne tient pas de réunion en février 2024), mais ils semblent le vivre assez bien, aussi bien côté obligations (ça bouge peu) que côté actions (ça monte). Ils sont très partagés en ce qui concerne les réunions de mai, de juin et de juillet. Ils chercheront donc à savoir si la Fed dégainera son premier assouplissement monétaire avant l'été ou pas. Pour le moment, les indicateurs économiques américains sont robustes et l'inflation semble sous contrôle, bien qu'encore un peu élevée. Pour faire un peu de tactique monétaire, la Réserve fédérale n'a presque aucun intérêt à lâcher la bride aux marchés financiers actuellement.

La Fed n'est pas la seule banque centrale à faire jaser aujourd'hui. Les investisseurs ont accru leur pari de baisse de taux lors de la prochaine réunion de la Reserve Bank of Australia, après la publication d'une inflation inférieure aux attentes en Australie. Ça a l'air loin, l'Australie, mais la BCE, la Fed et la BOE prennent des informations un peu partout dans les économies avancées pour voir comment les choses pourraient tourner. A Sydney, la nouvelle a donné à l'ASX le coup de rein nécessaire pour signer un nouveau record historique. Autre configuration au Japon, où on parle… hausse de taux. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque du Japon a renforcé la spéculation sur une sortie des taux négatifs lors de la prochaine réunion. La BOJ n'a pas relevé ses taux depuis 17 ans.

Enfin, pas de point de marché sans la Chine actuellement. La seconde lecture du PMI manufacturier chinois officiel de janvier est un peu moins élevée que prévu et toujours en zone de contraction, à 49,2 points. C'est moche. Les indices boursiers chinois sont bien partis pour creuser leurs pertes ce matin. Ailleurs en Asie Pacifique, Tokyo et Sydney ont donc terminé le mois en hausse, comme Bombay. En revanche, Séoul confirme son début d'année difficile en cédant 0,1% côté KOSPI, qui recule donc de 6% depuis le 1er janvier. Les indicateurs avancés européens sont hésitants au milieu des publications, en attendant la Fed.

Les temps forts économiques du jour

La journée sera rythmée par la première estimation de l'inflation française (8h45) et allemande (14h00) de janvier, avant aux Etats-Unis la combo variation de l'emploi ADP (14h15), PMI de Chicago à (15h45), stocks de brut DOE à (16h30) pour finir avec la décision de taux du FOMC (20h00). Tout l'agenda ici.

L'euro recule légèrement à 1,0819 USD. L'once d'or varie peu à 2033 USD. Le pétrole est stable, avec un Brent de Mer du Nord à 82,20 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,49 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans baisse à 4,02%. Le bitcoin s'échange à 43 600 USD.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Elis annonce que sa marge d'EBITDA ajusté dépassera l'objectif en 2023.

Seb a relevé sa prévision de résultat opérationnel pour 2023, alors que son chiffre d'affaires est ressorti en hausse mais légèrement inférieur aux attentes.

Wavestone affiche une croissance de 20% sur 9 mois, dont 12% en organique et confirme ses objectifs annuels.

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Advanced Micro Devices perd 6,5% hors séance après l'annonce de ses trimestriels.

Alphabet perd 6% hors séance après l'annonce de ses trimestriels (les ventes publicitaires déçoivent).

Banco Santander enregistre une hausse de 28% de ses bénéfices au T4 grâce aux revenus des prêts en Europe et au Brésil.

Contemporary Amperex Technology gagne 8% après ses résultats.

Microsoft est à peu près stable hors séance après la publication de trimestriels en ligne avec les attentes.

Mondelez perd 3% hors séance après ses trimestriels.

Novartis, dont les résultats ont baissé au T4, prévoit une croissance annuelle de 5% de son chiffre d'affaires jusqu'en 2028.

Novo Nordisk bat les attentes de bénéfices au T4 et prévoit une croissance à deux chiffres en 2024.

Samsung Electronics enregistre un quatrième trimestre consécutif de baisse des bénéfices, mais les chiffres sont meilleurs que prévu.

SKF dépasse les prévisions, mais les ventes devraient ralentir en 2024.

Starbucks gagne 4% post-séance après ses résultats trimestriels.

