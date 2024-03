WE.CONNECT est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution aux professionnels de matériels et de produits informatiques, péri-informatiques et électroniques. Les produits du groupe comprennent notamment des ordinateurs, des moniteurs, des produits multimédias, des produits de stockage et des accessoires (bagagerie, accessoires de téléphonie, tablettes et connectiques). La commercialisation des produits est assurée au travers des grandes surfaces spécialisées, des grandes et moyennes surfaces et des revendeurs informatiques, et par le biais d'Internet. 91,9% du CA (hors frais de ports) est réalisé en France.

Secteur Equipements et pièces électroniques