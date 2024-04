Willis Towers Watson Public Limited Company figure parmi les leaders mondiaux des prestations de conseil, de courtage en assurance et de développement de solutions logicielles de gestion des risques. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - prestations de conseil en capital humain et avantages sociaux (35,6%) : prestations de conseil en organisation, en évaluation des compétences, en gestion et optimisation des avantages sociaux, en rémunération des dirigeants et des employés, etc. ; - développement de solutions et de services de maîtrise des risques d'entreprises (31,9%) : prestations d'analyses des risques, de conseil en évaluation, en anticipation et en gestion efficace des risques, conception et développement de solutions logicielles de gestion des risques. Le groupe développe également une activité de courtage en assurances ; - prestations de conseil en gestion du rapport risque/rendement (17,7%) : à destination des investisseurs, des assureurs et des réassureurs. En outre, le groupe propose des prestations de conseil en assurance et en réassurance, en gestion financière, en stratégies de financement et d'investissement, ainsi que des prestations d'études actuarielles et d'expertise en fusions-acquisitions, etc., et développe des solutions logicielles de modélisation et d'analyse des risques et des activités financières ; - gestion et exploitation d'une plateforme d'échange et d'externalisation des régimes collectifs d'assurance maladie et des prestations médicaux (14,7%) : permettant aux employés et retraités de choisir la couverture santé répondant à leurs besoins ; - autres (0,1%). La répartition géographique des revenus est la suivante : Irlande (1,7%), Etats-Unis (49,7%), Royaume Uni (20,5%) et autres (28,1%).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes