Y-mAbs Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques anticancéreux à base d'anticorps. Les technologies de la société comprennent des anticorps bispécifiques générés à l'aide de la plateforme Y-BiClone et de la plateforme SADA. Son portefeuille de produits comprend DANYELZA (naxitamab-gqgk), qui cible les tumeurs exprimant le GD2, et un produit candidat au stade de l'enregistrement, OMBLASTYS (omburtamab), qui cible les tumeurs exprimant le B7-H3. DANYELZA est un anticorps monoclonal humanisé d'immunoglobuline G de sous-type 1k (IgG1k) qui cible le ganglioside GD2, exprimé dans diverses tumeurs dérivées du neuroectoderme et dans les sarcomes. Omburtamab est un nouvel anticorps monoclonal murin conçu pour l'immunothérapie compartimentale. Omburtamab cible B7-H3, une molécule de contrôle immunitaire qui est exprimée dans les cellules tumorales de plusieurs types de cancers, y compris le SNC/LM pédiatrique du NB.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale