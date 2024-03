Zalando SE est le n° 1 européen de la distribution en ligne de chaussures et de vêtements pour femmes, hommes et enfants. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - vente en ligne (82,4%) ; - exploitation du site de ventes privées « Lounge by Zalando » (14,3%). Le groupe exploite également des magasins physiques ; - autres (3,3%). A fin 2022, le groupe compte 51,2 millions de clients actifs. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne-Autriche-Suisse (43%) et Europe (57%).

Secteur Internet