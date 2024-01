Ziff Davis, Inc. est une société de médias numériques et d'Internet. Le portefeuille de la société comprend des marques dans les domaines de la technologie, du shopping, des jeux et du divertissement, de la connectivité, de la santé, de la cybersécurité et de la martech. Ses segments comprennent les médias numériques et la cybersécurité et la martech. Le segment des médias numériques est spécialisé dans les marchés de la technologie, du shopping, des jeux et du divertissement, de la connectivité et de la santé, proposant du contenu, des outils et des services aux consommateurs et aux entreprises. Il exploite un portefeuille de propriétés Web et d'applications qui comprend notamment IGN, RetailMeNot, Mashable, PCMag, Humble Bundle, Speedtest, Offers.com, Black Friday, Everyday Health et BabyCenter. Le segment Cybersécurité et Martech fournit des services d'abonnement basés sur le cloud aux consommateurs et aux entreprises, notamment en matière de cybersécurité, de protection de la vie privée et de technologie marketing. Ses propriétés et services dans le domaine des médias numériques comprennent cinq plateformes principales, telles que la technologie, le shopping, les jeux et les divertissements, la connectivité, la santé et le bien-être.

Secteur Internet