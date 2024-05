Zydus Lifesciences Limited est une société internationale de sciences de la vie basée en Inde qui découvre, développe, fabrique et commercialise une large gamme de thérapies médicales. La société est engagée dans des opérations pharmaceutiques intégrées. Son portefeuille de produits comprend des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), des formulations humaines, des produits de santé animale et vétérinaire, de santé et de bien-être. Ses produits comprennent des formulations indiennes, des produits génériques et des produits biologiques Zydus. Les produits de la société comprennent Lipaglyn et Bilypsa (Saroglitazar), Ujvira (biosimilaire du Trastuzumab emtansine), Exemptia (biosimilaire de l'Adalimumab), Vivitra (biosimilaire du Trastuzumab) et Bryxta (biosimilaire du Bevacizumab). Ses produits biologiques Zydus couvrent divers domaines thérapeutiques, tels que l'oncologie, les maladies auto-immunes, la néphrologie, l'inflammation, la rhumatologie, l'hépatologie et les maladies infectieuses, entre autres. L'entreprise est présente dans le monde entier et commercialise ses produits aux États-Unis, en Inde, en Europe et sur les marchés émergents.

Secteur Produits pharmaceutiques