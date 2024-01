(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée jeudi, dans des échanges tièdes avant un maintien attendu des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne et une lecture du produit intérieur brut américain.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 13,43 points, soit 0,2 %, à 7 514,24. L'indice FTSE 250 a perdu 58,55 points, soit 0,3 %, à 19 113,13 et l'indice AIM All-Share a perdu 0,61 point, soit 0,1 %, à 744,24.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3% à 750,59, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,2% à 16 569,01, et le Cboe Small Companies était en baisse marginale à 14 876,08.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en baisse de 0,4 %.

La livre sterling était cotée à 1,2727 USD jeudi à la mi-journée, en baisse par rapport à 1,2744 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'est négocié à 1,0889 USD, en baisse par rapport à 1,0904 USD.

La Banque centrale européenne annoncera sa première décision de taux d'intérêt de l'année à 1315 GMT, le marché prévoyant un troisième maintien successif. L'accent sera mis sur les indications concernant le calendrier des réductions de taux.

"Un début décevant de la saison des résultats pour les 'sept magnifiques' et la perspective que la Banque centrale européenne donne un coup de pied dans la fourmilière des baisses de taux ont fait reculer les marchés européens", a déclaré Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"L'avertissement de Tesla concernant la baisse de la croissance des ventes pour 2024 a jeté un nuage sombre alors qu'il est devenu le premier des sept grands à publier ses résultats cette année. Ce groupe d'actions, qui comprend également Apple et Nvidia, a été le principal moteur des fortes hausses du marché boursier américain en 2023 et toute déception de la part du groupe pourrait donc avoir une influence tout aussi forte sur les marchés, bien qu'en les tirant vers le bas plutôt que vers le haut."

Les actions de Tesla ont glissé de 6,0 % dans les échanges après les heures de bureau à New York mercredi.

L'entreprise a publié des résultats inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre et a mis en garde contre une croissance des ventes "nettement plus faible" en 2024, alors qu'elle se prépare à lancer son véhicule de nouvelle génération. Le fabricant de véhicules électriques d'Elon Musk a déclaré que l'entreprise "se trouve actuellement entre deux grandes vagues de croissance".

Il a prévenu que "le taux de croissance du volume des véhicules pourrait être notablement inférieur au taux de croissance atteint en 2023, alors que nos équipes travaillent au lancement du véhicule de nouvelle génération à la Gigafactory Texas".

Les actions à New York ont été appelées à augmenter légèrement. Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont appelés à ouvrir marginalement dans le vert.

Face au yen, le dollar était coté à 147,50 yens à la mi-journée, heure de Londres, en hausse par rapport à 147,33 yens à la clôture des marchés européens mercredi.

La dernière lecture du PIB américain est publiée à 1330 GMT, ainsi que les dernières données sur les demandes d'emploi.

L'économie américaine devrait avoir progressé de 2,0 % au cours des trois mois jusqu'à décembre, plus lentement que la croissance de 4,9 % enregistrée au troisième trimestre.

Les analystes de la Lloyds Bank ont commenté : "Le ralentissement est probablement dû en grande partie aux stocks. Le tableau de la demande finale devrait être mitigé, la croissance des dépenses de consommation n'étant pas beaucoup plus lente qu'au troisième trimestre, mais les exportations et l'investissement fixe étant beaucoup plus faibles.

"Dans l'ensemble, les données ne devraient pas constituer un argument convaincant en faveur d'une réduction rapide des taux d'intérêt par la Fed.

L'outil FedWatch du CME place désormais à 42 % la probabilité d'une baisse des taux lors de la réunion de mars de la banque centrale américaine, alors qu'elle atteignait 80 % ces dernières semaines.

A Londres, RS Group a perdu 2,9%, après avoir annoncé des marchés "plus faibles que prévu" pour son troisième trimestre clos le 31 décembre.

Le fournisseur de produits et de services industriels a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 1 % au troisième trimestre, mais qu'il avait chuté de 10 % à périmètre constant. Cela reflète "un sentiment industriel faible" et un "ralentissement de la liquidation des stocks excédentaires des clients, en particulier dans le domaine de l'électronique et des produits associés".

Le groupe RS a commenté : "Malgré l'incertitude géopolitique persistante, les périodes de vacances prolongées et les conditions météorologiques extrêmes, le commerce en Asie-Pacifique s'améliore, [l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique] est stable et les Amériques restent difficiles avec des comparateurs du 4ème trimestre qui se détendent".

St James's Place a chuté de 6,3 %. Elle a assuré au marché qu'elle "réexaminait tous les éléments" de l'entreprise, alors que le gestionnaire de patrimoine basé à Cirencester, en Angleterre, a fait état d'une augmentation des actifs sous gestion en 2023, malgré un ralentissement des entrées nettes.

St James's Place a récemment fait l'objet de pressions de la part des régulateurs britanniques concernant sa structure de frais, promettant en octobre de supprimer les pénalités pour les retraits anticipés effectués par les clients à partir du second semestre 2025.

Jeudi, elle a annoncé que les fonds sous gestion avaient augmenté pour atteindre 168,20 milliards de livres sterling au 31 décembre, contre 148,37 milliards de livres sterling un an plus tôt. Les entrées brutes ont ralenti, passant de 17,03 milliards de livres sterling en 2022 à 15,39 milliards de livres sterling en 2023, et les entrées nettes de 9,78 milliards de livres sterling à 5,12 milliards de livres sterling.

Cela signifie que la collecte nette pour l'ouverture des fonds sous gestion - un indicateur clé pour St James's Place - a diminué à 3,5 % en 2023 contre 6,4 % en 2022. Le taux de rétention, autre mesure clé, a légèrement baissé, passant de 96,5 % à 95,3 %.

"Alors que le besoin de conseils financiers de confiance en face à face reste plus fort que jamais, la capacité et la confiance des clients à s'engager dans des investissements à long terme ont été affectées par l'environnement économique et les alternatives à court terme sous la forme de dépôts en espèces et de taux d'épargne", a commenté Mark FitzPatrick, directeur général de l'entreprise.

Il a ajouté : "Alors que nous commençons à planifier notre vision pour 2030, je passe en revue tous les éléments de notre activité pour m'assurer que nous sommes parfaitement préparés pour l'avenir et que nous sommes les mieux placés pour continuer à satisfaire toutes nos parties prenantes."

Dans l'indice FTSE 250, Wizz Air a chuté de 2,7 %.

La société basée à Budapest a annoncé un troisième trimestre de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au cours des trois mois se terminant le 31 décembre. La compagnie aérienne à bas prix a déclaré que les revenus ont augmenté de 17 % en glissement annuel pour atteindre 1,06 milliard d'euros, contre 911,7 millions d'euros, alors que les passagers transportés ont bondi de 22 % pour atteindre 15,1 millions. Sa perte d'exploitation s'est creusée, passant de 155,5 millions d'euros à 180,4 millions d'euros.

La compagnie devra faire face à une réduction de sa capacité, car ses moteurs turbofan à engrenages sont retirés pour les inspections obligatoires. Elle avait déjà signalé ce problème en septembre, après avoir été informée par RTX - anciennement Raytheon - que ses moteurs Pratt & Whitney GTF seraient soumis à des intervalles d'inspection.

Elementis a augmenté de 8,9 % pour atteindre 135 pence.

L'entreprise de produits chimiques spécialisés a suscité l'intérêt d'une société américaine de capital-investissement, qui a depuis décidé de ne pas présenter d'autre offre, a rapporté Reuters jeudi.

Citant des personnes familières avec le dossier, Reuters a rapporté que KPS Capital Partners, basé à New York, avait soumis une offre de 160 pence par action au conseil d'administration de l'entreprise chimique, ce qui aurait valorisé Elementis à 940,5 millions de livres sterling.

Cependant, Elementis voulait environ 180 pence par action, ce qui implique une évaluation de 1,06 milliard de livres sterling.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Treatt a perdu 6,4 %.

À la veille de son assemblée générale annuelle, le fabricant et fournisseur d'extraits et d'ingrédients a déclaré que le chiffre d'affaires avait baissé comme prévu au cours du premier trimestre, c'est-à-dire au cours des trois mois précédant le 31 décembre.

Treatt a déclaré que cela reflétait l'impact du déstockage, bien qu'il ait souligné les "signes encourageants" que les tendances de déstockage s'inversent. En conséquence, Treatt s'attend à ce que la demande des clients se normalise quelque peu au cours du deuxième trimestre.

Pendant ce temps, sur l'AIM, Helium One a fait un bond de 60 %.

Le principal explorateur d'hélium a déclaré que son puits Itumbula West-1 en Tanzanie a atteint avec succès une profondeur totale de 961 mètres. Des indices d'hélium élevés, vingt fois supérieurs au niveau naturel, ont été régulièrement mesurés lors du forage des cibles Lake Beds Formation, Red Sandstone Group, Karoo Group et Basement.

L'or était coté à 2 017,65 USD l'once jeudi à la mi-journée, en légère hausse par rapport aux 2 012,59 USD de mercredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 80,99 USD le baril, en hausse par rapport à 80,44 USD.

