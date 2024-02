La Banque centrale européenne ne doit pas se précipiter pour réduire ses taux d'intérêt, a déclaré Boris Vujcic à Reuters, arguant qu'il est préférable pour sa crédibilité de s'assurer que l'inflation est maîtrisée de manière décisive.

Le gouverneur de la banque centrale de Croatie, qui a rejoint le conseil des gouverneurs de la BCE l'année dernière, a également déclaré qu'il pourrait y avoir des pauses en cours de route et que le taux dit "d'équilibre" était probablement plus élevé aujourd'hui en Europe qu'il ne l'était auparavant.

Alors que l'inflation a rapidement chuté depuis les sommets à deux chiffres atteints en 2022 et que l'économie de la zone euro est en stagnation, les marchés financiers prévoient jusqu'à cinq baisses de taux de la BCE cette année, et ce dès le mois d'avril.

Cependant, M. Vujcic fait partie d'un groupe de décideurs politiques, tant en Europe qu'au sein de la Réserve fédérale américaine, qui s'opposent doucement à cette idée.

"Nous devons maintenant faire preuve de patience", a déclaré M. Vujcic lors d'une interview.

"Ce que nous avons vu en termes de désinflation jusqu'à présent était bon, mais nous voyons encore beaucoup de résistance dans les services et ce que nous appelons l'inflation domestique", a-t-il ajouté, soulignant également la force actuelle du marché de l'emploi en Europe.

Les mois à venir détermineront quand la BCE agira, mais ayant été pris au dépourvu en 2022 lorsque l'atténuation de la pandémie COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont fait grimper l'inflation en flèche, M. Vujcic a déclaré qu'il était vital d'être à la hauteur de cet appel.

"Il est vraiment important de bien faire les choses", a-t-il expliqué. "Vous avez vu le document du FMI qui met en garde contre le fait que les banques centrales ont trop souvent crié victoire trop tôt. Je ne pense pas que nous devrions risquer une telle erreur".

M. Vujcic s'exprimait à l'issue d'un débat organisé dimanche à l'université de Warwick avec l'économiste chevronné Charles Goodhart, qui avait prévenu que le ralentissement actuel de l'inflation et le calme qui règne sur les marchés obligataires mondiaux ne dureraient probablement que 6 à 9 mois.

Selon M. Goodhart, les niveaux d'endettement exorbitants, la diminution rapide de la population active, le réchauffement climatique et la démondialisation sont autant de facteurs qui alimenteront l'inflation à l'avenir.

À plus court terme, M. Goodhart craint que Donald Trump reprenne le pouvoir aux États-Unis et que la Fed soit poussée à réduire rapidement ses taux, ce qui déclencherait une version plus sérieuse de la tempête que les marchés britanniques ont connue en 2022, lorsque le Premier ministre de l'époque, Liz Truss, a proposé des dépenses publiques massives non financées.

En réponse à ces inquiétudes, M. Vujcic a déclaré : "Nous ne devrions probablement pas trop nous concentrer sur la politique avant de voir quel sera le résultat et quelles seront les conséquences économiques".

"Ce que nous avons vu dans le passé, cependant, c'est que le commerce mondial a vu beaucoup de restrictions être introduites (par Donald Trump) et que le processus de mondialisation, qui a eu un impact également sur l'inflation dans le passé, a été inversé dans une certaine mesure. Et cela pourrait également avoir un impact à l'avenir."

TROUVER L'ÉQUILIBRE

Bon nombre de ces facteurs s'inscrivent dans une problématique plus large, a déclaré M. Vujcic, à savoir où se situe le niveau "d'équilibre" des taux d'intérêt de la zone euro dans un monde post-pandémique et plus divisé, également aux prises avec le changement climatique.

"Je pense que dans l'ensemble, parce que vous avez des forces qui agissent dans un sens ou dans l'autre, il (le taux d'équilibre) est maintenant plus élevé qu'il ne l'était il y a quelques années.

Jusqu'à quel point ? "Nous le découvrirons au fur et à mesure que nous avancerons", a déclaré M. Vujcic. "Les gens oublient souvent que le monde n'a pas changé, mais qu'il change toujours.

Revenant sur les spéculations concernant la date à laquelle la BCE devrait commencer à réduire ses taux, qui atteignent le niveau record de 4 %, il a déclaré qu'un mois ou deux, dans un sens ou dans l'autre, "ne font pas vraiment de différence", étant donné qu'une récession grave est peu probable.

Les baisses de taux aideront l'économie stagnante de la zone euro, mais des problèmes structurels majeurs tels que le retard de l'Allemagne et la volatilité des marchés de l'énergie doivent encore être résolus et les banquiers centraux ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet.

"Il est probable que nous atteignions notre objectif sous la forme d'un atterrissage en douceur, ce qui est un succès", a déclaré M. Vujcic. "Je pense que nous devrions nous en contenter".