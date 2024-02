Le prix de l'or a augmenté pour la quatrième journée consécutive jeudi, les investisseurs gardant l'espoir que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de manière significative cette année, même après que la banque centrale américaine ait repoussé l'idée d'une réduction en mars.

L'or au comptant a augmenté de 0,5 % à 2 046,63 $ l'once à 0355 GMT. Mercredi, le lingot a touché un plus haut de plus de deux semaines de 2 055,89 $ avant de limiter les gains pour terminer la session avec une hausse de 0,1%.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 064,10 dollars.

La Fed est confiante dans le fait que l'inflation atteindra la fourchette souhaitée de 2 %, et elle a gardé la fenêtre ouverte pour des réductions de taux d'intérêt, mais pas tellement pour une en mars, ce qui maintient l'or soutenu, a déclaré Jigar Trivedi, un analyste senior chez Reliance Securities.

La Fed a laissé les taux d'intérêt inchangés et a rejeté l'idée que la banque centrale américaine pourrait réduire ses taux au printemps, mais a abandonné une référence de longue date à d'éventuelles nouvelles hausses.

Les contrats à terme ont réduit les paris pour une réduction des taux en mars à 35,5 % contre 90 % à la fin de 2023, mais ont augmenté les chances d'une réduction en mai à 96 %, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

Les traders évaluent à environ 142 points de base (pb) les réductions de taux de la Fed pour cette année, en hausse par rapport aux paris d'environ 130 pb de réductions mercredi matin.

Les marchés ont également pris la mesure des difficultés rencontrées par le prêteur régional américain New York Community Bancorp, ce qui a renforcé l'attrait pour les valeurs refuges telles que les lingots et les obligations du Trésor américain. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans, qui sont inversement liés aux prix des obligations, sont restés proches de leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines.

Les données ont montré que les emplois privés américains ont augmenté beaucoup moins que prévu en janvier. Les investisseurs attendent maintenant le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles (NFP) pour le mois de janvier.

L'argent au comptant a augmenté de 0,4% à 23,01 dollars l'once, le platine a gagné 0,1% à 918,55 dollars, et le palladium a augmenté de 0,2% à 978,50 dollars.