Les dollars australien et néo-zélandais ont atteint leur plus bas niveau en deux mois et demi lundi, alors que le rapport sur l'emploi américain a réduit les perspectives de réduction des taux d'intérêt à court terme, tandis que les rendements obligataires à court terme ont connu leur plus forte hausse en huit mois.

L'Aussie se traînait à 0,6508 $, après avoir chuté de 0,9 % au cours de la nuit pour briser la moyenne mobile de 200 jours de 0,6575 $. Pour l'instant, il bénéficie d'un soutien à 65 cents, mais une cassure durable en dessous de ce niveau ouvrirait la porte à 0,6450 $.

Le kiwi était fragile à 0,6069 $, ayant perdu 1,3 % au cours de la nuit pour atteindre 0,6060 $. Il a également cassé la moyenne mobile de 200 jours de 0,6086 $ et le support se situe autour de 0,6050 $.

Après avoir été bloquées dans des fourchettes étroites récemment, les devises des Antipodes ont subi de nouvelles pressions vendredi après qu'un rapport sur l'emploi américain solide et sans ambiguïté ait exclu une réduction des taux américains en mars, entraînant une hausse des rendements obligataires dans le monde entier.

Les marchés considèrent que la probabilité d'une décision de la Réserve fédérale américaine en mars n'est que de 15 %, alors que les prévisions d'assouplissement total pour l'année ont été ramenées à environ 120 points de base.

Les investisseurs australiens ont également repoussé les paris sur la première baisse de taux de la Reserve Bank of Australia (RBA) au mois d'août, plutôt qu'au mois de juin, alors que la banque centrale débat de sa première décision politique de l'année, qui doit être prise mardi.

Les obligations australiennes ont chuté après les gains de la semaine dernière. Les rendements des obligations d'État à trois ans ont augmenté de 14 points de base (pb) - le plus élevé depuis juin - pour atteindre 3,687 %, tandis que les rendements à dix ans ont augmenté de 11 pb pour atteindre 4,104 %.

Les économistes s'attendent généralement à ce que la banque centrale maintienne les taux d'intérêt inchangés à 4,35 %, mais l'accent sera mis sur la question de savoir si la RBA conservera sa tendance au resserrement. Le gouverneur Michele Bullock donnera une conférence de presse à 0430 GMT pour développer les raisons de la décision dans le cadre d'un nouveau format de rapport pour la banque centrale.

Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, s'attendait à une hausse du dollar australien, mais a déclaré que la rupture en dessous de 0,6520 $ lundi avait jeté un doute.

"Si l'AUD/USD casse durablement les 0,6520/00 après la réunion du conseil d'administration de la RBA de demain, cela indiquerait qu'une baisse plus importante est en cours vers 0,6400 avec la possibilité d'atteindre le support de la ligne de tendance hebdomadaire à 0,6300".

En Nouvelle-Zélande, les taux de swap à deux ans ont augmenté de 16 points de base pour atteindre 4,8600 %, le taux le plus élevé depuis la mi-décembre. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) ne se réunira pas avant le 28 février. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jamie Freed)