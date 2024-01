Les actions du brésilien Magazine Luiza ont grimpé en flèche lundi après que le détaillant ait déclaré que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de capital privée de 1,25 milliard de reais (254,23 millions de dollars) visant à "optimiser" la structure du capital de l'entreprise.

Dans le cadre de la transaction, les actionnaires majoritaires de Magazine Luiza - la famille milliardaire Trajano - injecteront jusqu'à 1 milliard de reais dans la société, tandis que le prêteur BTG Pactual s'est engagé à investir jusqu'à 250 millions de reais.

Les actions de Magazine Luiza ont bondi de plus de 9 % dans les premiers échanges de Sao Paulo à la suite de cette nouvelle, ce qui en a fait la plus forte progression de l'indice boursier de référence du Brésil, le Bovespa, les analystes estimant qu'il s'agit d'un signe positif de la part de ses contrôleurs.

"Cela renforce notre perception de la confiance du groupe de contrôle dans l'entreprise dans une perspective à long terme", ont déclaré les analystes de Santander dirigés par Ruben Couto dans une note aux clients.

Cette décision "devrait améliorer l'effet de levier de la société et avoir un impact positif sur la pression financière sur le résultat net, étant donné que la société réduit sa dette nette et que les réductions de taux d'intérêt se poursuivent en 2024", ont-ils ajouté.

Magazine Luiza, plus connue sous le nom de Magalu, était autrefois l'une des valeurs favorites du marché en raison de la croissance du commerce électronique au Brésil, mais ses actions ont chuté de plus de 90 % depuis la fin de l'année 2020 en raison de la stagnation de l'économie, de la hausse de l'inflation et du resserrement de la politique monétaire.

L'augmentation de capital privée se fera par le biais de 641 millions d'actions ordinaires au prix de 1,95 réal chacune, a déclaré le détaillant dans un dépôt de titres, soit une décote de 6,25 % par rapport à la clôture de vendredi de 2,08 réais.

Les fonds levés seront également utilisés par l'entreprise pour accélérer les investissements dans la technologie, notamment pour améliorer sa plateforme de marché.

Magazine Luiza, l'un des plus grands détaillants du Brésil, a une capitalisation boursière de 14 milliards de reais, selon les données du LSEG. (1 $ = 4,9168 reais) (Reportage de Gabriel Araujo, Rédaction de Louise Heavens et Steven Grattan)