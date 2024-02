A force de voir le marché boursier progresser tous les jours ou presque, on en viendrait presque à croire que les arbres montent jusqu’au ciel. On peut toujours tenter de se rassurer en se disant que « cette fois c’est différent ». Malheureusement avec cette approche, le retour de flamme risque d’être sévère.

Pour rappel, la narration actuelle s’articule autour des gains de productivité générés par l’IA mais aussi par un retour rapide de l’inflation en direction des 2%. Si les résultats de NVDA et de ARM ont plutôt renforcé la conviction des investisseurs, la publication de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a fait l’effet d’une douche froide. Le CPI core (hors énergie et alimentation) est en effet ressorti au-dessus des anticipations à +3.9% en rythme annuel contre +3.7% attendus. Dans sa version mensuelle, on retrouve une progression des prix de +0.4% contre +0.3% anticipés.

La conséquence de telles données ne s’est pas faite attendre : les indices américains ont baissé, les rendements obligataires se sont tendus et le dollar s’est raffermi face aux principales autres devises du G10. Plus précisément, le rendement du 10 ans américain est sorti par le haut d’une zone d’accumulation en dépassement des 4.23/4.25%, ouvrant la voie à une poursuite du rebond en direction des 4.40/4.43% voire même des 4.60% en extrême.

Par extension, les probabilités d’une prochaine baisse de taux en mars n’atteignent plus que 6.5% et ne dépassent pas les 40% en mai. A qui profite le crime ?

Le principal bénéficiaire d’un tel report se retrouve être le dollar tandis que les devises européennes, euro et livre sterling en tête, souffrent, bien au contraire. Ainsi, l’euro vient d’enfoncer un support intermédiaire à 1.0760 ouvrant la voie à une poursuite de la faiblesse actuelle en direction des 1.0515/1.0468. La première résistance se situe à 1.085 pour accompagner la baisse.