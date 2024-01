L'ordre de liquidation du promoteur chinois le plus endetté marque le début d'un long processus pour les créanciers, qui devrait mettre à nu les profondeurs du ralentissement de l'immobilier en Chine et laisser les constructeurs à l'écart des marchés mondiaux de la dette, les investisseurs évitant de s'y exposer.

Un tribunal de Hong Kong a nommé lundi des liquidateurs pour China Evergrande, plus de deux ans après que son défaut de paiement a mis un terme à un boom immobilier qui durait depuis des années.

L'entreprise, dont les actifs s'élèvent à 240 milliards de dollars, est le promoteur le plus endetté au monde, avec un passif de près de 300 milliards de dollars. Les marchés s'attendent à ce que les détenteurs d'obligations étrangères soient les plus grands perdants et que les propriétaires d'appartements inachevés soient prioritaires.

La restructuration ou la vente revêt également une importance plus large pour la dette et l'immobilier, ainsi que pour la confiance des investisseurs, car elle s'inscrit dans un contexte de baisse des prix de l'immobilier et de malaise économique qui a fait chuter les marchés boursiers à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années.

Les dettes d'Evergrande se négocient à moins de deux cents par dollar et ses actions ont atteint un niveau record lundi avant d'être suspendues.

Mardi, le récent rebond des actions des promoteurs immobiliers s'est inversé et les billets en yuans de China Vanke, le deuxième promoteur immobilier du pays en termes de chiffre d'affaires, ont légèrement baissé pour atteindre 79 yuans.

"Les investisseurs dans cette partie du marché sont probablement en train de spéculer pour savoir qui sortira de cette crise relativement moins endommagé et quelles obligations auront de meilleurs taux de récupération", a déclaré Phil Wool, co-gestionnaire de portefeuille de l'ETF Quantamental China de Rayliant.

"Le fait que nous ayons un titre aussi important et qu'il n'y ait pas de réaction négative massive sur le marché montre à quel point la négativité est ancrée dans les prix". Une bonne surprise, selon lui, serait que les autorités chinoises reconnaissent et aident à l'exécution de l'ordonnance du tribunal de Hong Kong, bien que cela ne soit pas clair.

Entre-temps, les marchés primaires, autrefois dominés par les promoteurs, affichent eux aussi une confiance à toute épreuve.

Le total des émissions en dollars américains pour la Chine s'est effondré à 42,5 milliards de dollars l'année dernière, alors qu'il dépassait les 200 milliards de dollars avant la pandémie, selon les données de Dealogic, et même si la résolution des dettes d'Evergrande pourrait aider, les investisseurs s'attendent à ce que le processus soit lent.

"Si le processus est résolu de manière juste et équitable pour les créanciers, il devrait contribuer à restaurer l'accès des entreprises chinoises aux marchés", a déclaré Kamil Dimmich, partenaire et gestionnaire de portefeuille du fonds North of South Capital pour les marchés émergents.

"Plus généralement, les propriétés inachevées peuvent désormais être vendues (ou) attribuées à des promoteurs ayant la capacité de les achever et de permettre des livraisons aux clients. Avec le temps, cela pourrait contribuer à rétablir la confiance des acheteurs de logements et à éliminer un énorme excédent."

CRISE DE CONFIANCE

La faiblesse du marché immobilier, due à l'effondrement d'Evergrande et d'autres sociétés, a été le principal obstacle à la croissance de la Chine et à la confiance des consommateurs et des investisseurs.

L'indice Hang Seng des promoteurs immobiliers du continent a chuté à un niveau record la semaine dernière et les analystes s'attendent à ce que les ventes d'actifs et les restructurations se succèdent à un rythme effréné pour maintenir la pression.

"L'ordre de liquidation d'Evergrande pourrait accélérer le processus de négociation de la restructuration de la dette en dollars d'autres promoteurs", a déclaré John Lam, responsable de la recherche sur l'immobilier en Chine et à Hong Kong chez UBS, dans une note aux clients.

"Étant donné que les programmes de restructuration en dollars annoncés jusqu'à présent comportaient des options de conversion de la dette en actions, cela implique une dilution substantielle des actions, ce qui est négatif pour le prix des actions de ces promoteurs en défaut de paiement.

Le prix des obligations en dollars dans ce secteur est fixé de manière à ce que les rendements des investisseurs soient faibles. Les obligations à échéance 2027 de Sunac China, dont la proposition de restructuration a été approuvée en octobre, se négocient à 11 cents le dollar. Les dettes en souffrance de Country Garden, qui vend des actifs offshore, se négocient à environ 8,5 cents.

Il est certain que les marchés mondiaux ont dépassé les craintes d'un resserrement du crédit ou d'un effondrement systémique qui se répercuterait sur l'ensemble de la planète.

"Les dettes sont réparties d'un million de façons différentes dans le système financier chinois", a déclaré Leland Miller, directeur général de la société d'analyse China Beige Book, axée sur les investisseurs.

"La Chine dispose d'un système financier non commercial, ce qui signifie qu'elle ne connaîtra pas de moment Lehman", a-t-il ajouté.

Toutefois, même si Evergrande est démantelé avec précaution, les dégâts sont considérables et la plupart des investisseurs ne veulent pas toucher au secteur immobilier, qui représentait autrefois près d'un quart de la production économique, ni même à la Chine, tant qu'il n'aura pas été correctement réparé.

"Le principal problème auquel ils sont encore confrontés est que la confiance des consommateurs n'est pas au rendez-vous tant qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'il adviendra de ces maisons invendues", a déclaré Thomas Rupf, directeur des investissements pour l'Asie et responsable du négoce chez VP Bank.

"L'incertitude pour chaque consommateur - vous voulez que la maison que vous avez achetée soit terminée avant que vous ne la récupériez.