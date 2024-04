Une série sans précédent de responsables étrangers, notamment japonais, britanniques et italiens, se sont rendus à Washington au cours des derniers mois pour demander aux républicains du Congrès d'approuver l'augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine.

Mais ces législateurs pourraient écouter une toute autre voix : celle de l'ancien président et actuel candidat républicain à la présidence, Donald Trump.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a profité d'un discours prononcé lors d'une réunion conjointe du Congrès jeudi pour exhorter les législateurs à surmonter leurs "doutes" quant au rôle de leur pays sur la scène internationale, avertissant que les espoirs de l'Ukraine "s'effondreraient" sans le soutien des États-Unis.

Il s'est exprimé sur une estrade de la Chambre des représentants avec le président républicain de la Chambre, Mike Johnson, un proche allié de M. Trump qui, depuis des mois, refuse d'autoriser un vote à la Chambre sur une loi déjà adoptée par le Sénat dirigé par les démocrates et prévoyant une aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine.

M. Johnson doit rencontrer M. Trump en Floride vendredi, ce qui alimente les spéculations sur la possibilité qu'il autorise un vote sur la demande de dépenses de M. Biden en matière de sécurité nationale dès la semaine prochaine.

M. Trump, qui a souvent complimenté le président russe Vladimir Poutine, a critiqué le soutien apporté par Washington à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie et a déclaré qu'il pourrait mettre fin au conflit en 24 heures s'il était élu, bien qu'il n'ait donné que peu de détails à ce sujet.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a exhorté jeudi les alliés de son pays à tenir leurs promesses d'aide militaire, notamment sous la forme de systèmes de défense aérienne dont le besoin se fait cruellement sentir, alors que la Russie intensifie ses frappes aériennes.

Moscou a récemment relancé sa campagne visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, désormais paralysées, mais Kiev, à court de munitions fournies par l'Occident, y compris de systèmes de défense aérienne, a de plus en plus de mal à repousser les attaques.

La réunion de vendredi pourrait permettre à M. Johnson de faire valoir à M. Trump qu'il serait plus avantageux pour lui d'avoir une Ukraine forte s'il revenait à la Maison Blanche, a déclaré le représentant républicain French Hill, qui soutient l'aide à l'Ukraine.

"Je l'invite à faire valoir ce point de vue", a déclaré M. Hill.

Le soutien du candidat du parti à la présidence pourrait également soutenir M. Johnson, alors qu'il est menacé par la représentante républicaine incendiaire Marjorie Taylor Greene, alliée inconditionnelle de M. Trump et opposante passionnée à l'aide à l'Ukraine, de demander l'éviction de M. Johnson de son poste de président du Parlement si le projet de loi sur les dépenses est adopté.

Mme Greene a déclaré après le discours de Mme Kishida qu'elle était sûre que M. Trump et M. Johnson discuteraient du programme d'aide, mais elle n'a pas donné d'avis. "Je pense que le président Trump peut présenter son point de vue, et je ne parle pas au nom du président", a-t-elle déclaré.

Le projet de loi sur les dépenses de sécurité nationale, qui comprend également des milliards d'euros d'aide à Israël et à Taïwan, a été adopté par le Sénat dirigé par les démocrates avec un soutien de 70 % en février.

"Si nous voulons éviter que le Parti communiste chinois ne mette Taïwan en danger, la Chambre des représentants devrait cesser de tergiverser et adopter le budget supplémentaire. Si nous voulons éviter de donner à Poutine une victoire en Europe, la Chambre devrait faire ce qu'il faut pour la démocratie et adopter maintenant le programme d'aide du Sénat", a déclaré Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat, après le discours de M. Kishida.

Le Congrès a approuvé 113 milliards de dollars pour l'Ukraine depuis que les troupes russes ont lancé une invasion à grande échelle en février 2022. Mais il n'a adopté aucune des demandes d'aide d'urgence formulées par le président démocrate Joe Biden pour Kiev depuis décembre 2022, avant que les républicains ne prennent le contrôle de la Chambre des représentants.

M. Johnson a voté à plusieurs reprises contre l'aide à l'Ukraine avant de devenir président de la Chambre.

CONSEILS DE L'ÉTRANGER

Des représentants de plusieurs autres pays se sont également rendus à Washington cette année pour plaider en faveur d'une aide à l'Ukraine. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'est rendue sur place en mars et le chancelier allemand, Olaf Scholz, en février.

Cette semaine, le ministre britannique des affaires étrangères, David Cameron, a rencontré M. Trump en Floride avant de se rendre à Washington. M. Cameron n'a pas rencontré M. Johnson au cours de ce voyage, bien que les deux hommes se soient rencontrés en décembre.

Ces visites sont inhabituelles : les dirigeants étrangers s'efforcent généralement d'éviter de donner l'impression d'influencer la législation américaine. Mais les analystes estiment que cette pression reflète une profonde anxiété, en particulier en Europe, quant à la durée pendant laquelle l'Ukraine peut tenir sans une nouvelle aide significative de Washington.

"L'Europe se sent très nerveuse à propos des États-Unis et de notre engagement envers l'OTAN, l'Ukraine et l'Europe en général", a déclaré Elizabeth Hoffman, directrice des affaires gouvernementales et du Congrès au Centre d'études stratégiques et internationales.

Certains législateurs se réjouissent de cette attention.

"Lorsque je parle aux gens dans le monde entier, ils se tournent vraiment vers les États-Unis, non seulement pour leur leadership, mais aussi pour se rassurer sur le fait que nous sommes une ancre et une boussole morale... de la planète, et c'est apprécié", a déclaré le sénateur Jim Risch, principal républicain de la commission sénatoriale des affaires étrangères.

Le scepticisme est également de mise, comme ce fut le cas lorsque M. Zelenskiy s'est rendu au Capitole pour la deuxième fois en décembre, un an après avoir pris la parole lors d'une réunion conjointe du Congrès.

M. Johnson n'a pas prévu de temps pour que M. Zelenskiy s'adresse à la Chambre des représentants. Après avoir rencontré le dirigeant ukrainien, il a accusé l'administration de M. Biden de demander des milliards de dollars supplémentaires sans contrôle approprié ni stratégie claire de victoire.

Le représentant Bob Good, président du House Freedom Caucus, a déclaré qu'il respectait la prérogative de M. Trump de se prononcer sur tout ce qu'il voulait et d'essayer d'influencer M. Johnson ou les républicains du Congrès.

"Tous les républicains se soucient de ce que pense le président Trump", a déclaré M. Good à Reuters. "Nous respectons le président Trump en tant que chef de notre parti, nous le respectons en tant que prochain président anticipé, nous l'espérons. Il a donc beaucoup d'influence.